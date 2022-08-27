أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت 27-8-2022

شهدت أسعار الحديد استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم بالسوق المصري بعد أن تراجعت بنسب وصلت لـ 500 جنيه للطن، خلال الأيام الماضية كبداية لانخفاضات متوقعة سيشهدها سوق الحديد خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي ذلك بعدما استمرت الأسعار متسقرة لمدة شهر تقريبًا عن مستويات منخفضة.



وجاءت الأسعار من أرض المصنع اليوم كالتالي:

- سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيهًا للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيهًا للطن وسعر حديد الجارحي سجل نحو 17850 جنيهًا للطن.

حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000جنيه للطن.

كما سجل العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيهًا، وعطية سعر 18070 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.