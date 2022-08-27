المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم- التفاصيل كاملة

تمتاز بطولة كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بشعبية كبيرة، وبشكل خاص في الدول العربية. فجميع محبي الرياضة في الوطن العربي يحرصون على متابعة فعاليات كأس العالم والاستمتاع بمنافسة قوية ومثيرة بين منتخبات العالم المشاركة. حتى إذا لم يتأهل منتخب بلادك للمشاركة في هذه البطولة العالمية، ستحرص أيضًا على مشاهدة الكثير من المباريات الخاصة بمنتخبات أوروبية تقدم كرة قدم متميزة. نحرص أيضًا على تشجيع ومساندة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم وهي قطر والسعودية وتونس والمغرب. دعنا نتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذه المنتخبات العربية الأربعة.

تاريخ مشاركات الدول العربية في كأس العالم

كان منتخب مصر هو أول منتخب عربي يصعد لنهائيات كأس العالم في عام 1934، ولكن كان ذلك في النظام القديم من البطولة. لم تغب المنتخبات العربية عن المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1978 حيث نجد منتخب عربي واحد على الأقل في كل نسخة، وفي كأس العالم روسيا 2018، تمكنت أربعة منتخبات عربية من التأهل للمشاركة في النهائيات وهي السعودية، مصر، تونس والمغرب. تكرر الأمر في كأس العالم قطر 2022 حيث تمكنت كلًا من المغرب وتونس والسعودية أيضًا من المشاركة إلى جانب الدولة العربية المضيفة للبطولة وهي قطر.

كانت أبرز إنجازات المنتخبات العربية في مشاركاتها في مونديال العالم لكرة القدم في عام 1986 حيث تمكنت المغرب من تجاوز دور المجموعات والعبور إلى الدوري الثاني وهو دور الـ 16. كررت السعودية أيضًا هذا الإنجاز في عام 1994، ثم الجزائر في عام 2014.

بالنسبة لتوقعات نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم قطر 2022، فجميعنا نتمنى التوفيق وأن نرى كرة قدم عربية ترفع اسم العرب عاليًا بين المنتخبات الأخرى المشاركة. من ناحية أخرى، ومع مفاجآت كرة القدم التي تعودنا عليها، فمن المتوقع أن تحقق المغرب وقطر أداء جيد. ستكافح السعودية أيضًا وتونس من أجل تخطي دور المجموعات.

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قطر – أول المتأهلين لكأس العالم 2022

تعتبر قطر أولى المنتخبات التي تأهلت بشكل تلقائي لنهائيات كأس العالم 2022 حيث أنها البلد الذي يستضيف هذه النسخة من البطولة. هذه هي المشاركة الأولى في التاريخ لمنتخب قطر في كأس العالم. تأتي قطر في المجموعة الأولى إلى جانب الإكوادور وهولندا والسنغال. تلعب قطر أولى مبارياتها في كأس العالم في المباراة الافتتاحية والتي تكون أمام الإكوادور. بعد ذلك، تواجه قطر منتخب السنغال، وتنهي دور المجموعات بمواجهة هولندا.

السعودية تشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ

تعتبر مشاركة منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم قطر 2022 هي السادسة في التاريخ، كما تعتبر أكثر الدول العربية مشاركة. تقع السعودية في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا الأرجنتين وبولندا والمكسيك. في 6 نوفمبر، يبدأ المنتخب الأخضر رحلته في نهائيات البطولة حيث يواجه ليونيل ميسي ورفاقه. بعد ذلك، تواجه السعودية منتخب بولندا الذي حقق فوز بثمانية أهداف على جبل طارق في التصفيات المؤهلة ، وتنهي دور المجموعات بمواجهة المكسيك والتي تعتبر المواجهة الأسهل بالنسبة لمجموعتها.

تونس في مونديال كأس العالم لكرة القدم

تشارك تونس المركز الأول إلى جانب منتخب السعودية كأكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم لكرة القدم. لم تتمكن تونس على الإطلاق من اجتياز مرحلة المجموعات في كافة مشاركاتها في البطولة. كانت مشاركة تونس الأخيرة في مونديال روسيا 2018 حيث خسرت أمام إنجلترا وبلجيكا، ولكنها انتصرت أخيرًا على بنما بنتيجة هدفين لهدف. تأتي تونس في المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022 والتي تضم الدنمارك وأستراليا والديوك الفرنسية. هل ستتمكن تونس من تخطي عقدة دور المجموعات؟

المغرب في كأس العالم 2022 قطر