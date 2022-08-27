الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون القيمة المضافة سرعة تسجيل فروعها



أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه مع تطبيق مشروعات الميكنة والتحول الرقمي مثل الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، تلاحظ لمصلحة الضرائب أن بعض المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة، والحصول على شهادة تسجيل لهذا المركز دون القيام بتسجيل الفروع التابعة لها، وكذلك دون الحصول على شهادة تسجيل فرع، أو القيام بتسجيل بعض الفروع وليس جميعها، مما يترتب عليه مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.