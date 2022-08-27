انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات.. اعرف طريقة التحويل والشروط

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات 2022، ننشر لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر في المقالة التالية.

مرحلة تقليل الاغتراب

تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات في تنسيق الجامعات 2022 اليوم السبت، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

موعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب

وتنطلق مرحلة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

اتباع الشروط عند تقليل الاغتراب

وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة عند تقليل الاغتراب

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الترشيح.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند للذكور.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية وولى الأمر.

التحويل مرة واحدة فقط

ومن جهتها، أكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة.