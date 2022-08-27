مرحلة تقليل الاغتراب 2022.. الرابط والشروط والأوراق المطلوبة

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، ومن هنا توفر بوابة الفجر الإلكترونية الشروط والرابط والأوراق المطلوبة لتقليل الاغتراب 2022..

مرحلة تقليل الإغتراب

وتستمر أعمال تقليل الإغتراب بداية من صباح اليوم السبت، 27/8/2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء، 31/8/2022، ويكون التقديم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

مرحلة تقليل الإغتراب.. رابط التقديم

يستطيع الطلاب الراغبين في تقليل الاغترب التقديم في تنسيق تقليل الاغتراب من خلال الدخول على رابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية. هنا

شروط مرحلة تقليل الاغتراب

وأعلن مكتب التنسيق شروط وقواعد تقليل الاغتراب، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية قرب محل إقامته

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- كما تتم مفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة عند مرحلة تقليل الاغتراب

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الترشيح.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند للذكور.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية وولى الأمر.

- جلب ظرف كبير وكتابة عليه الاسم وعنوان الطالب ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

-يقوم الطالب بتحديد موقفه من التجنيد وتحرير نموذج 2 جند (طلب تأجيل) لمن لم يتجاوز سنه 22 سنة في أول سبتمبر من العام الجاري

-إثبات رقم التجنيد الثلاثي لمن بلغ سنه 18 سنه فى أول سبتمبر من نفس العام.