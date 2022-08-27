مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت الجديد 27/8/2022 بالدوري

يقدم يلا شوت الجديد مانشستر يونايتد مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم man united LIVE بمعنويات مرتفعة يخوض نادي مانشستر يونايتد مباراة ساوثهامبتون اليوم على ملعب الأخير في سينت ماري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يرغب إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي رغم الأزمة العنيفة التي ضربت قلعة أولد ترافورد مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق لرغبته في الرحيل رسميًا بينما اشترط تين هاج جلوسه على دكة البدلاء للموافقة على استمراره بشكل رسمي لكن رغم كل هذا قدم الفريق أقوى عروضه في الجولة الثالثة أمام ليفربول واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف مما أكسب الفريق مزيدا من الثقة على أمل مواصلة مسيرة الانتصار.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون





تقرر نقل هذه المواجهة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الثانية والنصف ظهرا حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ساوثهامبتون





في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: تايريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو الوافد من ريال مدريد - كريستيان إيريكسن - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جادون سانشو - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.





تشكيل ساوثهامبتون المتوقع ضد مانشستر يونايتد





في حراسة المرمى: بازونو.

في الدفاع: بيلا كوتشاب - والكر بيترز- ساليسو - دجينيبو

في خط الوسط: وارد براوس - لافيا – روميو- اليونوسي

في خط الهجوم: جو أريبو - آدام أرمسترونج.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون





رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون مباشر يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد الخسارة بثلاثية من نادي برايتون في الجولة الأولى ثم السقوط برباعية أمام برينتفورد في الجولة الثانية قبل الانتفاضة الحقيقية أمام ليفربول بتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة جلس خلالها كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اون لاين أما نادي ساوثهامبتون فإنه في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد التعادل 2-2 مع ليدز يونايتد ثم الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف لذلك فإن رالف هازنهاتل مدرب الفريق يتطلع لاستغلال أرضه وجماهيره من أجل تحقيق الفوز في هذه الموقعة الصعبة على الفريقين.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون

