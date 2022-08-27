بث مباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت حصري بالدوري

يقدم يلا شوت حصري مانشستر يونايتد مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اون لاين يستضيف ملعب سينت ماري مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون اليوم مع دقات الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة خلال اللقاء الخاص الذي يجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أصبح على صفيح ساخن بعد تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في فخ التعادل 3-3 في الجولة الماضية ونجاح مانشستر يونايتد في الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف وانتزاع أول انتصار له مع مديره الفني إريك تين هاج الذي يخطط لإعادة الفريق لأمجاده بصرف النظر عن أسماء النجوم بدليل أنه تعاقد مع البرازيلي كاسيميرو من نادي ريال مدريد الإسباني وتجاهل مشاركة كريستيانو رونالدو في المباريات معلنا موافقته على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.





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رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم وتسبب اعتماد تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول على طريقة 4-2-3-1 في ظهور الفريق بشكل قوي بوجود برونو فيرنانديز كصانع لعب خلف المهاجم ماركوس راشفور وعن يمينه جادون سانشو وعلى يسارهم إيلانجا بينما تولى إريكسن ومكتوميناي تأمين وسط الملعب مع الهجمات المرتدة السريعة لذلك ظهر الفريق بشكل قوي ومميز عوض به أول خسارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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اون لان مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون يلا شوت حصري أما تشكيل ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد مع المدرب رالف هازنهاتل فسيعتمد على تجانس لاعبيه مثل محمد ساليسو ووارد براوس وآدم أرمسترونج من أجل تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره في هذا اللقاء خاصة أنه قادم من فوز مثير على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف بعد التعادل 2-2 مع ليدز يونايتد والوصول إلى النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.





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لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون الآن أما مانشستر يونايتد فاستفاق من كبوته على حساب ليفربول فبعد الخسارة من برايتون بثلاثة أهداف والهزيمة برباعية أمام برينتفورد عاد بقوة معلنا اقترابه من منافسة الكبار مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الذي يحتمل كل التوقعات في هذا الموسم في ظل قوة اللقاءات المنتظرة والأندية الراغبة في اللقب مثل توتنهام وتشيلسي وأرسنال بعد تدعيم الصفوف لمنافسة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول في هذا الموسم الذي سيكون شيقا لجميع الأندية.





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