الغرفة تجارية بشمال سيناء تستعد لاقامة معرض "أهلا مدارس" بالعريش



تستعد الغرفة التجارية بشمال سيناء لإقامة معرض "أهلا مدارس" في مدينة العريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب أن المعرض سيقام خلال الفترة من 15 سبتمبر المقبل وحتى 10 أكتوبر القادم، وذلك بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء.

وأضاف أن المعرض يشتمل على جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، وتباع بتخفيضات تصل إلى 20 بالمائة وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي.