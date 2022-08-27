ميناء دمياط يستقبل 2650 رأس ماشية ويصدر 495 طن أسمنت

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 سفن، بينما غادرت الميناء 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة، بينما بلغت حركة الشاحنات 1734 شاحنة.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12005 أطنان، تشمل 495 طن أسمنت و4180 طن يوريا و7330 طن بضائع متنوعة، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 71842 طن تشمل: 23500 طن ذرة و15142 طن قمح و7700 طن فول صويا و1051 طن ابلاكاش و434 طن خشب زان و10 آلاف طن سلاج و1244 طن حديد و9114 طن خردة و3350 طن رخام و2650 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 449 طنا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 839 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 52 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1710 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88673 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158274 طنا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2609 طن قمح إلى صوامع شبرا وطنطا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 1734 شاحنة.