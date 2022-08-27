شروط الالتحاق بوظائف الأمن العام 1444 بالسعودية

حددت المديرية العامة بالمملكة العربية السعودية شروط الالتحاق بوظائف الأمن العام 1444.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاملا لمؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، إن كانت من خارج السعودية يجب معادلتها وتصديقها.

- أن يتحلى بحسن السيرة، ولا يكون قد ارتكب أمر يخل بالشرف والأمانة العامة.

- لا يكون قد شغل وظيفة عسكرية من قبل، أو تم فصله منها لأي سبب.

- تناسب طول ووزن المتقدم حسب ما جاء في اللائحة الطبية، ويكون الطول أكثر من 168 سم.

- السن لا يجب أن يكون أقل من 17 أو أكثر من 30 عاما.

- إن كان متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية، وألا يكون موظف في قطاع حكومي.

وكانت المديرية العامة بالممكلة العربية السعودية، فتحت تسجيلات استقبال طلبات التسجيل في الأمن العام 1444، وستنطلق اليوم السبت 27 أغسطس 2022، الموافق 29 محرم 1444، إلى يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، الموافق 5 صفر 1444، وشروط قبول الامن العام.

إدارات الأمن العام السعودية

- الإدارة العامة للمرور.

- إدارة الأسلحة والمتفجرات.

- إدارة الإمداد والتموين.

- إدارة البحث والأمن والتحري الجنائي.

- إدارة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

طريقة تقديم الامن العام 1444

- الذهاب إلى بوابة أبشر للتوظيف.

- اختر الوظائف المتاحة ثم حدد رتبة جندي.

- ستظهر مجموعة من الشروط والاحكام قم بمطالعتها جيدا ثم وافق عليها، واضغط على تقديم الطلب

- املأ كل المعلومات الشخصية المطلوبة في المربعات المخصصة لها، وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، والجنس والحالة الاجتماعية ورقم الهوية الوطنية الخاص بالأب وغيرها مع رقم الوظيفة.

- الضغط على زر موافق ثم يواصل ملأ الاستمارة، تحقق من المعلومات ثم اضغط على خيار الحفظ.