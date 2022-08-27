جهاز تنمية مدينة العبور: قريبا الانتهاء من وحدة مرور ومحطة فحص مركبات بحي الكرامة

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد علي بأنه جار الانتهاء قريبا من وحدة مرور ومحطة فحص مركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ2600 فدان بحي الكرامة على مساحة 7 أفدنة وتتكون من (مدرسة قيادة - وحدة فحص فني - مبنى إداري - ومحطة وقود)، لتعود بالفائدة على السكان ولخدمة المناطق المحيطة بالمدينة.

وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد علي، بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لعمارات الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، والتي تضم 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة.

وأكد المهندس أحمد علي أنه تم تكثيف العمل بطريق الـ ز2 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي بطول 11 كم ومرورا بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها ومنها الحيان (15، 16)، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطريق الدائري الأوسطي حفاظا على أمن وسلامة الحركة المرورية وتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة.