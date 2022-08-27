الكاظمي: العراق أكبر من أي شخص ولا يجب "شخصنة" الأزمة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن العراق أكبر من أي شخص ولا يجب "شخصنة" الأزمة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الخلافات تحتاج إلى حوار لحلها، داعيًا إلى اختيار طريق الحوار لا الفوضى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وسقط عدد من الجرحى في اشتباكات مع الشرطة العراقية بعد محاولات اقتحام حاجز أمني باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ورفع المتظاهرون، شعارات تدعو إلى إسقاط الطبقة السياسية في العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت.

اقتحام البرلمان

وقد اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

تحديات سياسية

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر العراق وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

ونشرت وسائل إعلامية، مجموعة صور لرئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

فريق حماية

وكان يلتف حول المالكي، فريق حماية يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.