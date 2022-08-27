موانيء البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و400 شاحنة و130 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة.

وأضاف البيان ان حركة الواردات شملت 5800 طن بضائع و205 شاحنات و75 سيارة..فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع و195 شاحنة و55 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل..واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وسينا ومغادرة السفينة بريدج..وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1516 راكبا بموانيها.