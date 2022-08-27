الغرف التجارية بأسيوط تناقش مشكلات زراعة وتصدير الرمان مع المسئولين



عقدت الغرفة التجارية بأسيوط، برئاسة عمرو أبو العيون، لقاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، وعدد من مزارعي الرومان ومصدرية، بهدف مناقشة مشكلات الرومان، خاصة وأن محافظة أسيوط تعتبر من أكبر مصدري الرمان المصري، وأجوده في العالم.



ناقش الحاضرون معوقات زراعة الرمان وعمليات التصدير مع رئيس الهيئة الذي وافق على تذليل كافة العقبات حتى يتسنى للمحافظة النهوض بتلك المزارع.

وأوصى الاجتماع بتقديم إرشاد زراعي للفلاح، وتسيهلات من بنك التنمية والائتمان الزراعي في مساعدة الفلاح بفائدة متناقصة 5%.

كما أوصى الاجتماع برفع القروض من 20 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه أسوة بمزارعي الفراولة في مناطق بحري.

ووعد رئيس هيئة الرقابة بزيارة مدينة البدارى بصحبة عدد من المسئولين التنفيذيين من مديرية الزراعة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمحليات، وجمعية مصدري الرمان، للوقوف على تسهيل حلول تمنح المزارع أفضلية أعلى جودة للفدان في سعره وتصديره.