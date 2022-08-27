تجارية الجيزة تعلن تفاصيل معرض "أهلًا مدارس" والإنطلاق أول الشهر المقبل



وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، برئاسة محمد إمبابي، على إقامة معرض "أهلا مدارس" وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.



وقال إمبابى إن الغرفة التجارية ستجهز معرض "أهلا مدارس" بالتعاون مع أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن المعرض سيقام بشارع فيصل على مساحة 2000 متر بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% بالمقارنة بأسعار السوق وذلك تيسيرًا على المواطنيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، للعمل على توفير احتياجات المواطنيين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة مميزة للمترددين على المعرض، لافتًا إلى توجيهات أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بضرورة الاهتمام بجودة ونوعية المنتجات المعروضة بالمعرض.

وأوضح أن الغرفة بدأت في تجهيز المعرض بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية بالتعاون مع محافظة الجيزة، وبرعاية المحافظ، وبدعم من وزارات التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الحرص على توفير الفرصة للمنتجات والصناعة المحلية.

وقال إمبابي إن المعرض سيضم 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، حيث ستشارك أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعيه بها.

وأشار إلى أن انطلاق معرض «أهلا مدارس» مطلع الشهر المقبل يعد فرصة كبيرة لتوفير احتياجات جميع الأسر والطلاب من أدوات مدرسية وجامعية، حيث يأتى قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة كبيرة تصل لشهر، مما يؤكد على الإقبال الكبير للمواطنين على المعرض.

وأوضح أنه سيتم طرح جميع الأدوات المكتبيه والمدرسيه والزي المدرسي والأحذية والمواد الغذائية أمام الطلاب وأولياء الأمور، كما سيشمل المعرض كل احتياجات طلاب المدارس مثل الأدوات المكتبية والكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها، بالإضافه إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وأجهزة الحاسب الآلي.