التراجع يخيم على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال أسبوع

هبطت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر هانج سينج الصيني الاتجاه العام بعد أن سجل ارتفاعًا وحيدًا بنسبة 2%.

وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية للأسبوع الثاني علي التوالي، مع انخفاض مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 4.4% تعادل 563.5 نقطة بالغًا مستوى 12141.7 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 4% فاقدًا نحو 170.8 نقطة ليغلق عند 4057.66 نقطة، ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1423.34 نقطة أو ما نسبته 4.2% ليقفل عند 32283.4 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 3.4% ليبلغ مستوى 3603.68 نقطة خاسرًا 126.6 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 573 نقطة أو ما نسبته 4.2% ليغلق عند 12971.47 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3.41% تعادل 221.57 نقطة ليقفل عند 6274.26 نقطة، ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.6% توازي 11.27 نقطة ليصل إلى 426.09 نقطة.

وتراجع أداء الأسهم الآسيوية، ففي الأسواق اليابانية انخفض مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1% أو ما يعادل 288.9 نقطة ليغلق عند 28641.38 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% توازي 14.9 نقطة بالغًا مستوى 1979.59 نقطة.

ونزل مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 812.28 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليصل إلى 58833.87 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.7% توازي 21.8 نقطة ليقفل عند 3236.22 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2% تعادل 397 نقطة ليقفل عند 20170.04 نقطة.