كل ما تريد معرفته عن شروط أهلية ورابط التسجيل في حساب المواطن 1444

ننشر لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعادة فتح تسجيل حساب المواطن بعد إيقافه.

شروط إنشاء حساب جديد في حساب المواطن 1444هـ

1- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

2- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

3- الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يومًا المتبقية من العام الحالي

4- لا يشترط أن يكون المواطن مقيدًا في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية.

5- يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض.

6- لا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة مسجلة باسمه.

رابط وخطوات التسجيل في حساب المواطن 1444هـ

1- الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم الهوية ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- معلومات عامة (العنوان - معلومات الحساب المصرفي - معلومات صاحب الرسوم - معلومات الدخل - معلومات العقارات).

9- انقر فوق الزر المسمى "إرسال الطلب" بعد ذلك.

ويعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم.