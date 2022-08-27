تسجيل دخول ولي الأمر عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية 1444 للسعوديين والمقيمين

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نظام نور
نظام نور

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين الكرام ننشر لكم كل م يدون في أذهانكم حول تسجيل  دخول ولي الأمر عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية 1444 للسعوديين والمقيمين 

تسجيل نظام نور برقم الهوية

يمكن تسجيل دخول ولي الأمر عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية 1444 للسعوديين والمقيمين وإليكم أهم التفاصيل 

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تعرف على خطوات ترحيل الطلاب في نظام نور السعودي 1444

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طريقة التسجيل في نظام نور التعليمي بالسعودية 2022 - 1444 "الرابط والخطوات"

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طريقة التسجيل للطلاب الجديد عبر نظام نور ولي الأمر للعام الدراسي الجديد 1444

خطوات سهلة للتسجيل عبر نظام نور برقم الهوية 1444

  • الدخول إلى البوابة الإلكترونية لنظام نور.
  • الضغط على نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • كتابة رقم الهوية ورمز التحقق الإلكتروني في الخانة المخصصة له
  • الضغط على البحث عن طريق معايير البحث.
  • اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف الدراسي والضغط على بحث
  • الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل به المستخدم
  • الضغط على الرابط الذي تم إرساله
  • قم الآن بإدخال كلمة السر الجديدة.
  • قم الضغط على تسجيل ليتم تسجيل الدخول بنجاح

تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر

إدخال اسم المستخدم كاملا
قم بكتابة كلمة السر الخاصة بالحساب
قم بإدخال رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة أمامك
قم بالضغط على تسجيل الدخول

تقديم الطلاب الجدد عبر نظام نور 1444

تسجيل الدخول عبر المنصة الإلكترونية نظام نور التعليمي
قم بتسجيل الدخول من خلال ملء اسم المستخدم وكلمة المرور
من قائمة تسجيل الأبناء، يتم اختيار تسجيل طالب جديد
إدخال رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة للمقيمين
تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي أمره
قم بإضافة المهنة الخاصة بولي أمر الطالب
إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب في أماكنها المحددة.
تدوين بيانات المدرسة المراد انضمام الطالب إليها.
النقر على حفظ الطلب.
تدوين بيانات مدرسة بديلة في حال إذا لم يتم قبوله بالمدرسة الأولى.
قم برفع المستندات المطلوبة إلى الموقع، وتأكيد البيانات ثم إرسال الطلب في الحال

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