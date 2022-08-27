اللواء عاصم علي أحمد الشريف يحصل على درجة الدكتواره في مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حصل اللواء عاصم علي أحمد الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية على درجة الدكتواره من جامعة حلوان، بتقدير امتياز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والهيئات العلمية.بعد مناقشة رسالة بعنوان “دور الحماية القانونية لحق المؤلف في مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر الوسائل الرقمية”.

وضمت لجنة المناقشة كلًا من أ. د. / السيد عبد الخالق.وزير التعليم العالي السابق، أ. د / محمد أبو شادي وزير التموين السابق، أ. د. / ياسر محمد جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.