رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي:الشراكة مع اليابان تساهم في تنمية إفريقيا

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه أن الشراكة بين دول إفريقيا واليابان تساهم بشكل كبير في تنمية إفريقيا في كافة المجالات خاصة في مجال التعليم.

وأشار فقيه - خلال كلمته في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" - إلى قيام الكثير من الشباب الأفارقة بزيارة اليابان للتدريب والتعلم مؤكدا أن بلاده ساهمت في دعم وتطوير البنى التحتية والمواصلات ورفع كفاءة القدرات البشرية في إفريقيا.

وقال إن " اليابان تدعم مكافحة البطالة في إفريقيا كما أنها ساهمت بشكل كبير في مجال الصحة خاصة في توفير اللقاحات خلال جائحة كورونا" موضحا وجود تعاون بين نيباد (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا) وجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي).

ودعا إلى ضرورة العمل معا للتغلب على التغيرات المناخية والقضايا الأخرى معربا في ختام كلمته عن شكره وتقديره لجهود الرئيس التونسي قيس سعيد وكافة الدول المشاركة في القمة.