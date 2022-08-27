د. مصطفى ثابت يهنئ الزميل إسماعيل محمد بمناسبة زفافه السعيد

يهنئ الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير موقع جريدة الفجر، الزميل إسماعيل محمد رشدي الصحفي بموقع الفجر، متمنيا له التوفيق في حياته الجديدة، وان يديم الله عليهما الفرح والسعادة والسرور.

واحتفل الزميل إسماعيل، بحفل زفافه على الأستاذة أسماء سيد، في نادي القوات المسلحة في المعادي، وبحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية.

وتهنئ أسرة جريدة الفجر، والعاملين بها، الزميل إسماعيل محمد، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يتم نعمته عليهما، ويديم عليهما الفرحة والسعادة والسرور.

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