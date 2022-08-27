أحمد مختار يهنئ الزميل إسماعيل محمد بحفل زفافه: أتمنى له السعادة والاستقرار

يتقدم الكاتب الصحفي أحمد مختار، مدير التحرير موقع جريدة الفجر، بخالص التهنئة للزميل والصديق العزيز إسماعيل محمد، الصحفي بموقع جريدة الفجر، بمناسبة حفل زفافه في ليلة ساحرة لا تنسى، على الأستاذة أسماء سيد، وذلك يوم الأحد الماضي، في نادي القوات المسلحة بالمعادي.

والزواج نعمة من الله -تعالى- منّ بها على الإنسان ليجد السكينة والاستقرار والمحبة في قلب من يحب، وإننا احتفلنا بما أنعم الله -تعالى- به على أبنائنا من عقد الرباط الوثيق الذي يمسك بقلبيهما، ويقربهما ليكونا قلبًا واحدًا بعونه ومشيئته.

وتدعو أسرة الفجر وكافة العاملين بها، المولى -عز وجل- أن يتمّ نعمته عليهما ويرزقهما السكينة وراحة البال، ويقرّ أعينهما بالذرية الصالحة.

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