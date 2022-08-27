رئيس وفد مصر بمهرجان التمور بموريتانيا:أصبحنا أكبر منتج للتمور بالعالم

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي في وزارة التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري المشارك في المهرجان الدولي للتمور بموريتانيا الدكتور أمجد القاضي، "إن مصر تعد أكبر منتج للتمور في العالم بعد نجاحها في زراعة مليون و300 ألف نخلة من أصل مليونين ونصف المليون نخلة خلال السنوات السبع الماضية".

وأوضح القاضي - في كلمة له اليوم /السبت/ خلال المهرجان في العاصمة الموريتانية نواكشوط - أن مصر تنتج 7.1 مليون طن وهو ما يشكل 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور والذي يقدر بتسعة ملايين طن وبما يمثل 24% من الإنتاج العربي مشيرا إلى أن الإنتاج العربي يصل إلى 80% من الإنتاج العالمي للتمور.

وأكد القاضي أن الإنتاج تضاعف خلال السنوات السبع الماضية بعد جهود جبارة وعناية فائقة قامت بها الحكومة المصرية من خلال استراتيجية متكاملة مكنت من إقامة زراعات للنخيل منوها باستعداد مصر لإقامة شراكة مع الجانب الموريتاني لتبادل التجارب والخبرات في مجال التمور.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط إقبالا ملحوظا على الجناح المصري في المهرجان.

وأشار رئيس الوفد المصري إلى أن هناك اهتماما بالصناعات المصرية من التمور والعسل وغيرها مؤكدا الاستعداد لإقامة شراكات مع الجانب الموريتاني في مجال توفير المنتج المصري بالسوق الموريتاني.

مصر

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