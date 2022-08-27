"التصديري للطباعة" يطلق دورات لتأهيل الشركات للتصدير سبتمبر المقبل

يعتزم المجلس التصديري للطباعة والتغليف إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية للشركات بدءا من سبتمبر 2022 لزيادة قدرات الشركات على التصدير والتعامل مع متغيرات الأسواق وذلك بمشاركة الخبراء المتخصصين في المجالات التي يشملها التدريب.

وأشار المجلس التصديري للطباعة في بيان له اليوم /السبت/ إلى أنه تم فتح الاشتراك في الدورات التدريبية للشركات من خلال المجلس ومتاح الاشتراك حتى 20 فردا في كل محاضرة موضحا أنه سيتم تدريب الشركات على الجاهزية للتصدير والتخطيط الاستراتيجي للتوسع في الأسواق الخارجية والتعامل الدقيق مع الأزمات التي يمكن أن تواجه الشركات.

وأكد المجلس التصديري أن جاهزية الشركات للتصدير وتوسيع عدد الشركات المصدرة يعتبر ضمن خطته في الفترة الحالية والتي يجري العمل عليها بالتوازي مع رؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع والتي ارتفعت بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار.

وأضاف أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جهود القطاع التصديري والحكومة للخروج من الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن القيادة الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجري التعويل عليها لتنسيق العمل المشترك مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بملف التصنيع والتصدير من أجل حل العوائق التي تواجه المصانع والشركات المصدرة والتي منها ارتفاع خامات الإنتاج وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية والصعوبات في الحصول على الرخص للمنشآت والاشتراك في المعارض.