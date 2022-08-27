مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 27/8/2022 يلا شوت الاهلي بالدوري

يلا شوت الجديد الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم صدام ناري بين الأهلي وطلائع الجيش اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري وقبل الأخيرة من أجل إسدال الستار على أطول بطولة دوري في العالم لكن هذه المواجهة لها طابع خاص لأنها بين ريكاردو سواريش صاحب الأيادي المرتعشة في قيادة القلعة الحمراء وطارق العشري المدير الفني للنادي العسكري وصاحب الخبرة الطويلة في مواجهة الكبار سواء كان الأهلي أو الزمالك فيكفي أنه خطف منهما الألقاب في وقت سابق لذلك فإن الأنظار ستكون على استاد الكلية الحرية من أجل متابعة مباراة من العيار الثقيل دون أي ضغوط وتحفظات بعد أن توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش





تقرر انطلاق هذه الموقعة النارية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ما يوافق الساعة التاسعة مساء في توقيت مكة المكرمة وستكون منقولة على قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش





في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد أشرف وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط الوسط: محمد محمود وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل

في خط الهجوم: أحمد سيد غريب وزياد طارق ولويس ميكيسوني





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش





رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش يلا شوت وأصبح رصيد نادي الأهلي 67 نقطة في المركز الثالث من الدوري المصري بعد الانتصار القوي على كتيبة إنبي بقيادة المدرب جورفان فييرا بهدفين نظيفين وكسر حدة التعادلات الحمراء التي بدأت بالتعادل السلبي مع إيسترن كومباني ثم تكررت النتيجة ذاتها أمام الإسماعيلي قبل الانتفاضة الحقيقية بفضل اللاعبين الشباب أمام الفريق البترولي.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم





كورة لايف الاهلي مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر أما نادي طلائع الجيش فهو في المركز الخامس برصيد 50 نقطة ويخطط لانتزاع المركز الرابع من نادي فيوتشر الذي يحتله في الوقت الحالي برصيد 53 نقطة لذلك طلب طارق العشري المدير الفني للطلائع من لاعبيه الضغط بكل قوة على دفاع شباب الأهلي لاستغلال الأخطاء التي يقعون فيها لصغر سنهم خاصة أنه قادم من فوز مثير على إنبي بهدف نظيف ثم تعادل 1-1 مع نادي سيراميكا كليوباترا ومن أهم نجوم الفريق العسكري مهند لاشين وعمرو السيسي وأحمد سمير.





بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش



