بيتكوين تهوي أسفل 20 ألف دولار

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى ما دون 20 ألف دولار اليوم السبت، مواصلة خسائرها الفادحة في 2022.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5 % إلى 19946 دولارا اليوم، بانخفاض 298 دولارا عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7% عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس.



في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 % إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

يأتي انخفاض بيتكوين بعد يوم ضعيف للعملة أمس الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3%.

سعر الدولار اليوم في مصر

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية استقرارًا، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس (EGX:CANA) ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي (EGX:EGBE) والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وبالأمس، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، ليصعد إلى 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب نشرة البنك المركزي.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 18 – 12 قرشًا بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الأسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.