بث مباشر الاهلي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر اليوم 27/8/2022 يلا شوت

بث مباشر الاهلي اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش لايف يصطدم ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي بطارق العشري المدرب الداهية لنادي طلائع الجيش في مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري المصري حيث تبدأ في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة، وإذا كان سواريش يتسلح بلاعبيه الشباب وقدرتهم على تحقيق الانتصارات فإن طارق العشري يرفع شعار خبرته الطويلة في اللعب مع الكبار من أجل الفوز ودخول المربع الذهبي من أوسع الأبواب خاصة أنه يريد أن يستغل ظروف القلعة الحمراء التي بدأت بالاعتراض على التحكيم ثم قرار اللعب بالناشئين باقي مباريات الدوري وعدم الاعتماد على اللاعبين الكبار مثل محمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي بدعوى إراحتهم للموسم الجديد بعد أن خسر الفريق الأحمر في هذا الموسم نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي وخسر نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك وبات في حالة صعبة جدا قبل انتهاء المسابقة خاصة مع استقالة شركة الكرة.





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اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش يلا شوت الأهلي ضد طلائع الجيش يدخل هذا اللقاء وهو في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بعد الفوز على نادي إنبي في اللقاء الماضي بهدفين نظيفين سجلهما لويس ميكيسوني ومحمد محمود بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب لذلك سيعول سواريش على تألق هذا الثنائي من جديد من أجل تجاوز عقبة طارق العشري وطلائع الجيش خاصة أن الأهلي أمام الأندية الدفاعية يصبح لا حول له ولا قوة كما تعادل مع علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني دون أهداف نتيجة الطريقة الدفاعية التي لعب بها عبد العال.





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يلا شوت حصري الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اون لاين على الجانب الآخر من مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش فإن طارق العشري حقق أفضل النتائج مع الفريق العسكري بالوصول إلى 50 نقطة في المركز الخامس من الدوري المصري عقب الفوز على إنبي بهدف والتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ويعرف طارق العشري من أين تؤكل الكتف في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك فيميل إلى غلق الملعب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من خلال لاعب مثل أحمد سمير قادر على المراوغة والتسديدات بعيدة المدى في الملعب.





بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش

