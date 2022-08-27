توحيد أسعار المواد الغذائية فى السلاسل التجارية والسوبر ماركت.. "الشعبة" توضح

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن دراسة يجهز لها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآن لتوحيد أسعار السلع الغذائية بين السلاسل التجارية والهايبر ماركت والمحلات الكبري ومحلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت.



وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد أسعار السلع الغذائية في المحلات الكبري ومحلات التجزئة والسوبر ماركت يحافظ علي استقرار السوق ويمنع وجود سعرين للسلعة الواحدة، خاصة وأن المحلات الكبري والهايبر ماركت كثيرا ما تقوم بعمل عروض ترويجية علي السلع، وهو ما يخلق حالة من البلبلة في السوق لوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، في ظل أن كثير من المواطنين لا يستطيعون الوصول للمحلات الكبري لعدم تواجدها في كل الأماكن وخاصة القري وكثير من المناطق الشعبية.

وطالب حازم المنوفي، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة الانتهاء من هذه الدراسة وإصدار قرار بتوحيد الأسعار لإعادة الانضباط لسوق السلع الغذائية، وكذلك سرعة الانتهاء من التحقيق في الشكوي المقدمة إليه الخاصة بتوحيد السعر بين السلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت من جهة وبين محلات التجزئة الصغيرة والميني ماركت من جهة أخري، والذي سيؤدي في النهاية إلي خفض الأسعار للمستهلك النهائي الذي يتعامل مع المحلات الصغيرة وتخفيف الأعباء عن المستهلك المصري وبصفة خاصة محدودي الدخل.

وأشار إلي أن نسبة الخصم التي تحصل عليها الهايبرات الكبيرة من الشركات الغذائية تصل إلي 25 و35% في نفس السلة مقارنة بالمحلات الصغيرة، وفي حالة توحيد السعر بين المحلات سيحظي المواطن بنسبة الخصم هذه، وبالتالي ستنخفض الأسعار من 25 إلي 35% دون أن تتكلف الدولة أي أعباء.