الجزائر وفرنسا توقعان على 5 اتفاقيات شراكة وتعاون

وقعت الجزائر وفرنسا اليوم السبت، على 5 اتفاقيات شراكة وتعاونبين البلدين من بينها التوقيع على "إعلان الجزائر" من أجل شراكة متجددة بينهما.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين بالعاصمة بحضور الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق شراكة وتعاون فرنسي مع معهد "باستور" الجزائري المتخصص في علم الأوبئة والأبحاث الطبية واتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين وكذلك اتفاق بين حكومتي البلدين يقضي بتعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم التوقيع على مذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين بالإضافة إلى التوقيع على "إعلان الجزائر" من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا وهو الإعلان الذي وقع عليه الرئيسان الجزائري والفرنسي.

واختتمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى الجزائر والتي شهدت عقد اجتماع أمني تنسيقي بحضور رئيسي البلدين ومختلف الأجهزة الأمنية وذلك للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر عام 1962.