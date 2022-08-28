أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، بعد أن تباينت الأسعار حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة واحد قرش في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولاراليوم ما بين "19.12 - 19.19" جنيه للشراء، و"19.20 - 19.22" جنيه للبيع، لتستقر مع إغلاق البنوك أبوابها اليوم مع بداية الأجازة الأسبوعية.

سعر الدولار

وسجل الدولارأقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.12 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.22 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولاروالعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء 19.22جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.19 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، ارتفعت العملة الاوروبية في نهاية تعاملاتها واحد قرش، بعد ما ارتفعت في بداية التعاملات ما بين 6 - 12 قرشا شراء وبيع، بالبنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليوروفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.05جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.09 جنيه للشراء، 19.28جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 19.05 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 1 - 4 قروش، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات ما بين 4 - 7 قروش شراء وبيع، بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الأسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.55 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.53 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.63 جنيه للشراء، 22.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.