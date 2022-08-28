استقرا أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، في السوق المحلية عند نفس معدلاتها السابقة، وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة مابين 27 إلى 28 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنيها حسب المنطقة.

 

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بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

 

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاض كبير مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا خاصة وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا نحو 30% من المستلزمات.

كما طالب الدكتور ثروت الزيني الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتًا إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد الاستمرار فى الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن وصول أسعار الدواجن ما بين 27 إلى 28 جنيهًا لا تعني أن الأسعار ارتفعت لأن التكلفة الفعلية لها هي 34 جنيهًا وهو ما يعني أن الأسعار مازالت متدنية تماشيًا أو حسب التكلفة الفعلية للمنتج.

التكلفة الفعلية للدواجن

وأضاف "السيد" أن العلف يمثل 70% من التكلفة الفعلية للدواجن، وعندما وصل سعره إلى 12 ألف و600 جنيهًا حدث بعض الارتفاع في الأسعار.

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