سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

استقر سعر الدولار فى مصر، بمستهل تعاملات البنوك، اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، مسجلًا نفس تعاملات أمس.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية استقرارًا، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس (EGX:CANA) ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي (EGX:EGBE) والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وبالأمس، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، ليصعد إلى 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب نشرة البنك المركزي.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 18 – 12 قرشًا بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الأسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



حافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 25 أغسطس 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بين 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى إيجي بنك (EG Bank) بنحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيغ.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى الب

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى الجمعة 26 أغسطس آب قبل خطاب لجيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

ويترقب المتعاملون مؤشرات حول خطط الفدرالي الأميركي للتشديد النقدي بهدف الحد من التضخم عندما يتحدث باول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو تموز.

وفي أحدث تداولات خلال اليوم، كان مستقرًا عند 108.470.

وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية، وأثقل كاهل اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.17750 دولار أميركي إذ توقعت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية 80%، وحذرت من "أزمة" تحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 0.99865 دولار.

وزاد الدولار 0.3% مقابل الين الياباني الذي سجل في أحدث تداول 136.900 ين.