موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة

يترقب عشاق نادي برشلونة الإسباني المباراة المرتقبة أمام فريق بلد الوليد اليوم الأحد، الموافق الـ28 من أغسطس 2022، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "ليجا".

مباراة برشلونة وبلد الوليد

ويحل فريق بلد الوليد مساء اليوم ضيفا على نادي برشلونة  ضمن مواجهات الجولة الثالثة، وسط ترقب من عشاق العملاق الكتالوني آملين في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الجيدة في محاولة لاستعادة اللقب الغائب.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الليجا

وتنطلق مباراة نادي برشلونة وبلد الوليد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً علي ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل "الكتلان".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للدوريات والمسابقات الكبرى والدوري الإسباني عن نقل مواجهة برشلونة وبلد الوليد عبر فضائيتها beIN Sports 1 HD.

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موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد اليوم الأحد في الدوري الإسباني Barcelona

نتائج برشلونة وبلد الوليد قبل مواجهة اليوم

وتعادل فريق برشلونة الذي يتولى قيادته الفنية لاعبه السابق تشافي هيرنانديز سلبيا في آخر المواجهات، بعدما فاز برباعية في أولى جولات الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، بينما حقق ريال مدريد الفوز في المباراتين.

ترتيب برشلونة وريال مدريد

ويدخل فريق برشلونة مواجهة اليوم أمام بلد الوليد في المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل مخيب لجمهوره، بينما يدخل الأخير اللقاء وفي جعبته نقطة وحيدة من تعادل أمام إشبيلية وهزيمة من فياريال، وبالمرتبة الـ17 من الترتيب.

 

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