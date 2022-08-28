موعد مباراة نادي برشلونة ضد بلد الوليد اليوم الأحد

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

 

 

يواصل عشاق كرة القدم الإسبانية، البحث عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 27 من أغسطس الجاري.

 

توقيت مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ضد نظيره نادي بلد الوليد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد،  مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتنقل أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الإسباني.

 

ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس، من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

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