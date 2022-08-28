سعر الدولار اليوم الأحد 28-8-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، وهو ما يظهر من خلال مؤشرات البحث التي لطالما تشهد إقبالا كبيرا على العملة الأمريكية وأسعارها في مختلف البنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الـ28 من أغسطس 2022، أول أيام التعاملات الأسبوعية للسوق المصرفية، استقرارا ملحوظا في البنوك الكبرى على رأسها البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك والمصارف بالسطور التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر أمام الجنيه 19.14 جنيه للشراء و19.20 للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.14جنيه للشراء و19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 19.13 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.20جنيه للبيع.

سعر سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء، 19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 19.12جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 19.16جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.16جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22جنيه للبيع.