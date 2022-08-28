مشاهدة مباراة نانت وتولوز بث مباشر نانت اليوم 28/8/2022 يلا شوت الجديد بالدوري

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة نانت
مشاهدة مباراة نانت وتولوز

يلا شوت الجديد نانت بث مباشر مشاهدة مباراة نانت وتولوز اليوم يستضيف فريق نانت نظيره تولوز اليوم في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي الممتاز حيث تأمل الجماهير المصرية في مشاهدة مصطفى محمد مع نانت اليوم من أجل تسجيل الأهداف بعد انضمامه بشكل رسمي من جالاتا سراي التركي في هذا الموسم وكانت البداية غير موفقة بعد تحقيق أي فوز خلال أول 3 جولات من الدوري لذلك يأمل مصطفى محمد في تصحيح أوضاعه بشكل سريع من أجل قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات في لا ليجا بحثا عن هدف أول يعيد إليه بريقه المفقود قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل حيث يرغب في حجز مكان ثابت في تشكيل الفراعنة بخط الهجوم ولذلك فإنه سيبحث عن الأهداف اليوم كما يفعل محمد صلاح مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي بالنظر إلى المقارنات الدائمة بين المحترفين المصريين في الخارج باستمرار وعلى رأسهم صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني.
 

 

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موعد مباراة نانت وتولوز
 


تنطلق مواجهة مصطفى محمد في الساعة الواحدة ظهرًا حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة الثانية ظهرا حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي.
 


مشاهدة مباراة نانت وتولوز
 


رابط مشاهدة مباراة نانت وتولوز اون لاين بدأ فريق مصطفى محمد الموسم بالتعادل السلبي مع آنجيه ثم التعادل 1-1 مع ليل قبل أن يخسر من نادي مارسيليا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لذلك فإنه في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط مع المدرب كوامبوريه الراغب في تصحيح المسار بشكل سريع
 


تشكيل نانت المتوقع ضد تولوز اليوم
 


حراسة المرمى: ألبان لافون.
في خط الدفاع: فابيو وكاستيليتو ونيكولاس بالويس وأندريه جوتو.
في خط الوسط: كوينتين ميرلين وبالاس وموتوسامي وبيدرو شيريفيلا.
خط الهجوم: مصطفى محمد وموسيس سيمون.
 


مشاهدة مباراة نانت اليوم
 


يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة نانت وتولوز مباشر على الجانب الآخر فإن فريق تولوز بدأ الموسم بالفوز العريض على تروا بثلاثية نظيفة ثم تعادل 2-2 في الجولة الثانية مع لوريان ولذلك فإن الفريق معنوياته في السماء من أجل العودة من ملعب نانت بانتصار كبير وعريض رغم صعوبة المهمة في هذه الموقعة.
 

 


بث مباشر مباراة نانت وتولوز
 

 

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