هند رستم تتصدر تريند جوجل بعد وفاتها بـ11 عامًا والسبب والدها

تصدرت الفنانة الراحلة هند رستم اليوم الأحد الموافق الـ28 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت تفاصيل جديدة عن والدها، رغم مرور 11 عامًا على وفاتها.

هند رستم تتصدر جوجل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم هند رستم بعد ظهور معلومات جديدة عن والدها، وهو ما ترصده بوابة الفجر لحرضاتكم في السطور التالية:

من هو والد هند رستم ؟

يعتبر محمد رستم والد النجمة الكبيرة الراحلة هند رستم هو أحد أهم رجال الأمن الذين لهم أيادي بيضاء في مقاومة تعاطي المخدرات وتجارتها في جمهورية مصر العربية، حيث أنه صاحب فكرة الاستعانة بـ "الكلاب البوليسية" في قضايا المخدرات.

منصب والد هند رستم

شغل والد هند رستم منصب حكمدار بوليس السكة الحديدية عام 1951، حيث اقترح فكرة نالت إعجاب الجميع وهي الاستعانة بالكلاب البوليسية للتعرف على قضايا المخدرات، حيث تم تنفيذ الفكرة في حملة أمنية في السكة الحديد.

معلومات عن الراحلة هند رستم المطلوبة على جوجل

ولدت الراحلة هند رستم لعائلة أرستقراطية مصرية، من أب يرجع لأصول شركسية وأم مصرية، في حي محرم بك بمحافظة الإسكندرية والتي تقع شمال مصر، ووالدها عمل ضابطًا في الشرطة.

أعمال هند رستم

قدمت هند رستم العديد من الأعمال السينمائية وصلت إلى 74 فيلما، بدأتها في عام 1947، وفي عام 1949 عندما أطلت لأول مرة على الشاشة ركب ضمن الخيل التي جاءت أسفل النجمة الكبيرة ليلى مراد في أغنية "اتمخطري يا خيل" لمدة دقيقتين ككومبارس صامت وذلك في فيلم غزل البنات أحد اهم الأفلام في تاريخ السينما والذي قام ببطولته نجيب الريحاني ويوسف وهبي.

زواج هند رستم

تزوجت هند رستم من المخرج حسن رضا وبدأت انطلاقتها ونجوميتها في السينما، واشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وعرفت بألقاب عدة منها "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق" لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف.

آخر أعمال هند رستم

ويعتبر فيلم "حياتي عذاب" الذي تم إنتاجه في عاك 1979 هو آخر أعمال النجمة الكبيرة الراحلة هند رستم حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا والابتعاد عن الساحة الفنية.

الحياة الشخصية للراحلة هند رستم

تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت" إلا أن حياتها الزوجية لم تكتمل وتم انفصالهما عن بعضهما لتتزوج للمرة الثانية من الدكتور محمد فياض، لتعتزل الفن وتقرر التفرغ.

وفاة هند رستم

ورحلت هند رستم عن عالمنا في 8 أغسطس عام 2011 عن عمر ناهز الـ79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، في إحدى مستشفيات القاهرة نتيجة تعرضها لأزمة قلبية.