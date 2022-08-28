سعر الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في مصر وبعض الدول العربية

سعر الذهب واحد من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالا وتزايدا في عمليات البحث، وهو ما تظهره كافة المؤشرات البحثية، نظرا لأهمية هذا المعدن الأصفر، الذي يعتبر سلعة ادخارية إلى جانب قيمته المعنوية عند التهادي بين الأحبة والأزواج.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ28 من أغسطس 2022 صعودا ملحوظا قرب نهاية تعاملات الأسواق، حيث صعدت جميع الأعيرة بقيمة 5 جنيهات في حركة البيع والشراء، لعيار 21 الأكثر إقبالًا في السوق المصرية، و5.75 جنيه لعيار 24، ونحو 4.25 جنيه لعيار 18.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب عيار 21 في محلات المشغولات الذهبية اليوم الأحد 1085 جنيهًا للشراء، مقابل 1080 جنيهًا للبيع، بينم بلغ عيار 24 سعر 1240 جنيها للشراء مقابل 1234.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المحلات، 930 جنيها للشراء، مقابل 925.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 723.25 جنيه للشراء مقابل 720 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب في أسواق الصاغة زيادة بنحو 40 جنيهًا، مسجلًا 8680 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم في بعض الدول العربية

تأثر سعر الذهب بالأجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث استهلت تعاملاته على نفس أسعار نهاية تعاملات يوم أمس السبت، وهو ما توضحه الأرقام التي سنذكرها لحضراتكم.

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم في بعض الدول العربية بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 209.66 ريال

سعر الذهب عيار 22 سجل 192.19 ريال

سعر الذهب عيار 21 سجل 183.46 ريال

سعر الذهب عيار 18 سجل 157.25 ريال

سعر الذهب عيار 14 سجل 122.30 ريال

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 204.84 درهم

سعر الذهب عيار 22 يسجل 187.77 درهم

سعر الذهب عيار 21 يسجل 179.23 درهم

سعر الذهب عيار 18 يسجل 153.63 درهم

سعر الذهب عيار 14 يسجل 119.49 درهم

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 17.21 دينار

سعر الذهب عيار 22 سجل 15.77 دينار

سعر الذهب عيار 21 سجل 15.06 دينار

سعر الذهب عيار 18 سجل 12.90 دينار

سعر الذهب عيار 14 سجل 10.04 دينار