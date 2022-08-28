د. محمود جلال يكتب: (3) الابتكار في جمهورية التشيك من منظور مؤشر الابتكار العالمي (ج1)

أدى انقسام تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين ذواتي سيادة، وهما جمهورية التشيك وسلوفاكيا في عام 1993 والتحول الاقتصادي من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، إلى ظهور مشكلة نقص رأس المال المحلي في جمهورية التشيك حتى بالنسبة للاستثمارات الضرورية اللازمة لتطوير المعدات والمباني والعمليات وتوفير العمالة اللازمة للانتاج. ولحل هذه المشكلة في البداية قامت التشيك بطرح قسائم للمواطنين لشراء حصصٍ بالشركات المملوكة للدولة لتحقيق السيولة المطلوبة، بما يسمى خصخصة القسيمة (Voucher privatization) وهي إحدى طرق الخصخصة، ولكن هذا المسار لم يحل مشكلة نقص رأس المال.

ثم تم معالجة هذه مشكلة من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI inflow) الذي أصبح أحد عوامل النمو الرئيسية للاقتصاد التشيكي، حيث تم إقرار سياسات اقتصادية عملت على جذب رأس المال والمعرفة الأجنبية إلى البلاد لربط الشركات المحلية بسلاسل الإنتاج الأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية الشاملة، فنجد أنه منذ عام 1993 نما تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد ليصل إلى 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وبفضل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، نما عدد الشركات الخاصة المملوكة لكيانات أجنبية، وتحولت الصناعات بها إلى صناعات كبرى، مثل صناعة السيارات، كما أدت إلى ارتباط الشركات التشيكية بسلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن النمو الحاد للصادرات والتجارة الخارجية. كما قام المستثمرون الأجانب بتحويل عمليات التجميع لإنتاج السلع منخفضة القيمة المضافة الخاصة بهم إلى التشيك ودول أخرى في الكتلة الشرقية لتقليل تكاليف الانتاج مثل أجور العمالة.

حيث لم تحفز سياسات دعم الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات على الاستثمار في أنشطة التكنولوجيا المتقدمة، أو زيادة مشاركتها في البحوث والتطوير أو تطوير كفاءة العمال التشيكيين، الأمر الذي أدى لأن تظل التشيك اقتصادا صناعيا بصورة أساسية مع نسبة منخفضة من الخدمات كثيفة المعرفة. بينما تركز جزء كبير من الابتكار في الخدمات كثيفة المعرفة في الدول المتقدمة. فعلى الرغم من نمو توظيف المواطنين التشيكيين بشكل أسرع في العقد الماضي في قطاعات الإنتاج والخدمات كثيفة المعرفة مقارنة بالاتحاد الأوروبي (1.3٪ مقابل 0.9٪)، فإنه مازالت حصة قطاعات المعرفة من إجمالي العمالة في التشيك تقل عن الحصة في الاتحاد الأوروبي (33٪ مقابل 40٪).

والميزة التي تتمتع بها التشيك من عمالة رخيصة ذات كفاءة عالية أصبحت تدريجيا عيبا، حيث كانت سببا في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق المكاسب، دون الحاجة للابتكار اللازم لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى أو التحول إلى المستويات العليا من سلاسل القيمة العالمية. كما احتفظت الشركات الأم الأجنبية أيضًا بمراكز البحوث الرئيسية في بلدان المنشأ، مما أدى، إلى تقليل نشاط الابتكار في التشيك وانخفاض نشاط تسجيل براءات الاختراع للشركات المحلية، لأن الشركات التابعة عادة ما يتم تسجيل براءات الاختراع للحلول التكنولوجية الجديدة فيها في موطن الشركة الأم، بغض النظر عن مكان إنشاء المعرفة.

وهذا المستوى المنخفض من البحوث والتطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى إبطاء تقارب الاقتصاد التشيكي مع بقية الدول الأوروبية المتقدمة. كما تواجه التشيك تحديَا كبيرَا آخر وهو انخفاض دعم الشركات المحلية للبحوث والتطوير والابتكار بالمؤسسات العامة واقتصارها على تمويل البحوث والتطوير في شركاتها، على عكس ما تقدمه الحكومة من دعم لهذه الشركات.

فنجد أن الدعم الحكومي للبحوث والتطوير بالشركات في عام 2018 بلغ 9.5٪ من إجمالي الإنفاق الذي تم بالشركات على البحوث والتطوير، في حين بلغ إنفاق الشركات 5% من إجمالي الإنفاق الذي تم في قطاع التعليم العالي على البحوث والتطوير و7.3٪ من إجمالي الإنفاق الذي تم في القطاع الحكومي على البحوث والتطوير. وفي المقابل نجد في ألمانيا أنه في عام 2017 بلغ حجم الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير بالشركات 3.2%، في حين بلغ حجم تمويل الشركات للإنفاق على البحوث والتطوير في قطاع التعليم العالي 13.4% وفي القطاع الحكومي 10%.

وتوجد العديد من المؤشرات الرئيسية التي تقدم مقارنات للدعم المقدم وموقف البحوث والتطوير والابتكار في التشيك مقابل البلدان الأخرى، وأهمها مؤشر الابتكار العالمي (GII)، ومؤشر الابتكار المختصر (summary innovation index – SII) الخاص بتحليل القدرة الابتكارية للدول الأوروبية، وتشتمل هذه المؤشرات على مؤشرات فرعية متنوعة لعملية الابتكار، بما في ذلك تمويل البحوث والتطوير والابتكار وآفاقهم، والهدف منها هو تقديم صورة شاملة عن إمكانات الابتكار للبلدان.

وخلال السنوات العشر الماضية لم تتغير كثيرًا المرتبة المتوسطة لجمهورية التشيك بين البلدان التي تم تقييمها، فوفقًا لمؤشر الابتكار المختصر احتلت جمهورية التشيك المرتبة 14 في 2018 كمرتبة متوسطة للابتكار في تصنيف EU28،

وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، احتلت جمهورية التشيك المرتبة 24 من بين 131 دولة من حيث أداء الابتكار. بينما تراوح ترتيبها بين المراتب 24 إلى 28 خلال الفترة من 2011 – 2021، كما نجد أنها حققت مرتبة أعلى من متوسط مجموعة الدول مرتفعة الدخل في ركائز البنية التحتية للابتكار، وتطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وأنتجت من المخرجات الابتكارية أكثر بكثير مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار.

وتتمثل نقاط القوة في جمهورية التشيك في كلى المؤشرين، في نواتج المعرفة والتكنولوجيا، والتوظيف في الشركات المبتكرة سريعة النمو، والحصة العالية من منتجات التكنولوجيا المتوسطة والفائقة في إجمالي الصادرات، والابتكارات الداخلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، تتخلف جمهورية التشيك في مؤشرات تطور السوق وطلبات براءات الاختراع والإنفاق على رأس المال الاستثماري.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء التشيكي في عام 2016 لأهم العقبات التي تعوق أنشطة الابتكار بالشركات المحلية، وتبين أن أولها نقص الموارد المالية الذي يعوق أنشطة الابتكار لخُمس الشركات المحلية، وتليها الصعوبة التي تواجهها الشركات في الحصول على الدعم الحكومي للابتكار (16.8٪)، ثم نقص الكوادر المؤهلة (14.1٪)، مع فرضية استمرار المشكلات في تمويل الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكار.

ورغم كل هذه التحديات نجد أن هناك العديد من نقاط التفوق لجمهورية التشيك في مؤشر الابتكار العالمي، فنجد أنها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في نفقات البحوث والتطوير الممولة من الخارج (0.6%) والمرتبة السادسة في عدد طلبات تسجيل نماذج المنفعة للمقيمين بالدولة وذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

والمرتبة الخامسة عالميًا في نسبة الإنتاج الصناعي عالي ومتوسط التقنية مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي (57.1%)، والمرتبة العاشرة في نسبة الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (55.1%)،

والمرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (10.8%) والمرتبة الثامنة في قيمة واردات التكنولوجيا الفائقة (19.9%) والمرتبة السابعة في قيمة صادرات التكنولوجيا الفائقة (19.7%) وذلك كنسبة من إجمالي التجارة.

وللحديث بقية،