نوال الزغبي تُشيد بحفلها في مهرجان القلعة(فيديو)

نوال الزغبي تتحدث عن حفلها في القاهرة



أشادت الفنانة نوال الزغبي بحفلها في مهرجان القلعة،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

مشاركة نوال الزغبي في مهرجان القلعة



وشاركت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو لها وهي تغني علي مسرح مهرجان القلعة وعلقت علي الفيديو قائلةً: "حفلة العمر في القاهرة ".

نوال الزغبي تروج لحفلها في مهرجان القلعة

وكانت الفنانة نوال الزغبي أعربت عن سعادتها الشديدة لإحيائها حفلها الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى لأول مرة، حيث نشرت صورة من بوستر الدعائي للحفل، معلقة عليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة " تويتر": "مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري الكبيرة ليكي".

نوال الزغبي

اخر أعمال الفنانة نوال الزغبي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية "لسة باجي علي بالك "، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وأعجب بها الجمهور وأحبها حبًا شديدًا.

كلمات أغنية لسة باجي علي بالك



وتقول كلمات الأغنية:"

إيه يعني مشيت إيه يعني رضيت

بالبعد وغبت حبيبي أوام

هيلوموا الناس ما يلوموا الناس

أنا عمري ما هنسى مع الأيام

أنا كل يوم عشناه وأنا معاك

بعيش عمري اللي باقي وبستناك

ولآخر يوم في عمري أنا فاكراك

ومش هنساك

هفضل أعيش وأنا جوة منّي حبي ليك

وما تنسانيش ده أنا كنت أجمل حاجة فيك

خلِّي لرجوعنا أي فرصة وإحتمال

من يوم بعادك حاسة إني قلبي مات

ما بقتش حاسة بالسنين ولا بالساعات

أنا مش بلومك بس عندي ليك سؤال

لسه باجي على بالك

لسه فاكر زمان، زمان، زمان

واللي عشته معاك زمان

لسه فاكر ليَّ حاجة حلوة لسه بالإمكان

ثاني حبنا يرجع وهوانا يبقى زيّ ما كان

لسه باجي على بالك

لسه فاكر زمان، زمان، زمان

واللي عشته معاك زمان

لسه فاكر ليَّ حاجة حلوة لسه بالإمكان

ثاني حبنا يرجع وهوانا يبقى زيّ ما كان

فيه حد بيعيش ليك وياك

خلاص مبقاش فيه ليّ مكان جواك

نسيت قلبي اللي عمره ما يوم ينساك

ومش هنساك

هفضل أعيش وأنا جوة منّي حبي ليك

وما تنسانيش ده أنا كنت أجمل حاجة فيك

خلِّي لرجوعنا أي فرصة وإحتمال

من يوم بعادك حاسة إني قلبي مات

ما بقتش حاسة بالسنين ولا بالساعات

أنا مش بلومك بس عندي ليك سؤال"

تعليق شرين عبدالوهاب على حفلة نوال الزغبي في القلعة



وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أشادت بإداء الفنانة نوال الزغبي في حفلتها بمهرجان القلعة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

وكتبت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب: "مبروك عليكي حبيبتي حفلتك في بلدك التانية".