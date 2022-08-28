استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

شهد سعر العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، في مستهل التعاملات الأسبوعية للسوق المصرفية، استقرارا في البنوك المصرية، والبنوك العربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ نحو 19.11 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.09جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، والأهلي المصري نحو 19.07 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.08جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحدة

سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.09 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.55 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع.. وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 22.58 جنيه للشراء و22.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 19.14 جنيه للشراء و19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 19.13 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.16 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22 جنيه للبيع.

سعر سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء، 19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 60.88 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل الريال العماني في بنك مصر والأهلي المصري 48.58 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 49.87 جنيه للبيع.

سجل الريال العماني في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 48.43 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.94 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 5.08 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في كل من بنك مصر والأهلي المصري نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 5.22 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.