محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور

تجميل الشوارع بحي
تجميل الشوارع بحي الزهور

شهدت منطقة قبضايا بحي الزهور تشمل  طلاء واجهات العمارات السكنية ورصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية.. وتطوير شبكات الصرف الصحي.. وزيادة معدلات الإضاءة.. إقامة مسطحات خضراء وأشجار.

تطوير منطقة قبضايا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي في رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور، والتي تشهد للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة،  بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، رافقه خلالها المهندس  عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وفوزي الوالي رئيس حي الزهور،  وممثلي الشركات المسئولة عن أعمال التطوير.

رصف الطرق الداخلية بين العمارات

واستعرض المحافظ الأعمال التي تمت بالمنطقة حتى الٱن،  مؤكدا أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة،  تشمل رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد،، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك وشبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

أعمال تطوير

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتًا أن بورسعيد تحقق حاليًا نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية  توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.

تجميل الشوارع بحي الزهور

ووجه اللواء عادل الغضبان بالإسراع في معدلات العمل،  وتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت، وأشار المحافظ أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.

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