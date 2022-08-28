سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد.. أجازة الصاغة

بدأ سعر الذهب تداولات اليوم الأحد في مصر، على صعود سجله قرب نهاية التعاملات في السوق المحلية يوم السبت.

وشهدت أسعار الذهب صعودًا لجميع الأعيرة بقيمة 5 جنيهات في حركة البيع والشراء، لعيار 21 الأكثر إقبالًا في السوق المصرية، و5.75 جنيه لعيار 24، ونحو 4.25 جنيه لعيار 18.

سجل سعر عيار 21 في محلات المشغولات الذهبية 1085 جنيهًا للشراء، مقابل 1080 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1240 جنيها للشراء مقابل 1234.25 جنيه للبيع.

وسجل عيار 18 في المحلات، 930 جنيها للشراء، مقابل 925.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 723.25 جنيه للشراء مقابل 720 جنيهًا للبيع.

سعر جنيه الذهب

زاد سعر جنيه الذهب في السوق الصاغة بقيمة 40 جنيهًا، مسجلًا 8680 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، في الدول العربية استهلت تعاملات اليوم على نفس أسعار نهاية تعاملات يوم السبت، متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 204.84 درهم

سعر الذهب عيار 22 يسجل 187.77 درهم

سعر الذهب عيار 21 يسجل 179.23 درهم

سعر الذهب عيار 18 يسجل 153.63 درهم

سعر الذهب عيار 14 يسجل 119.49 درهم

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 17.21 دينار

سعر الذهب عيار 22 سجل 15.77 دينار

سعر الذهب عيار 21 سجل 15.06 دينار

سعر الذهب عيار 18 سجل 12.90 دينار

سعر الذهب عيار 14 سجل 10.04 دينار

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 209.66 ريال

سعر الذهب عيار 22 سجل 192.19 ريال

سعر الذهب عيار 21 سجل 183.46 ريال

سعر الذهب عيار 18 سجل 157.25 ريال

سعر الذهب عيار 14 سجل 122.30 ريال

أسعار العملات مقابل الجنيه

شهد سعر العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، في مستهل التعاملات الأسبوعية للسوق المصرفية، استقرارا في البنوك المصرية، والبنوك العربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ نحو 19.11 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.09جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، والأهلي المصري نحو 19.07 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.08جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحدة

سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.09 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.55 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع.. وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 22.58 جنيه للشراء و22.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 19.14 جنيه للشراء و19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 19.13 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.16 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22 جنيه للبيع.

سعر سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء، 19.20جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 60.05 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.43 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 60.88 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل الريال العماني في بنك مصر والأهلي المصري 48.58 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 49.87 جنيه للبيع.

سجل الريال العماني في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 48.43 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.94 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 5.08 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في كل من بنك مصر والأهلي المصري نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 5.22 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.