إحالة أوراق نباش للمفتي لتعديه جنسيا على ابنته المعاقة بالإسكندرية

محافظات

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد، إحالة أوراق المتهم " ع.ال.إ" نباش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "ن.ع.ال". 

 

txt

سرعة زائدة.. ننشر صورة صاحب المحل ضحية حادث أتوبيس الطريق الدائري

txt

"الإسكان" تشارك في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 1500 مشارك

 

هتك عرض ابنته المعاقة في الإسكندرية

 

كانت القضية رقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بمحل سكنهم بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، قيام المتهم" ع.ال.إ" نباش بلاستيك وكرتون بالتعدي على ابنته " ن.ع.ال"  وهو من ذوي الولاية عليها، عدة مرات علي فترات متباعدة بأن قام بتحسس مواطن عفتها  حال كونها من ذوي الإعاقة، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها،  وعقب ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي حددت جلسة 17 سبتمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.

 

 

 

محكمةجنايات الاسكندرية إحالة أوراق نباش للمفتي تعدي جنسيا علي ابنته المعاقة أخبار الإسكندرية اليوم

مواد متعلقة

المشدد 15 عامًا للمتهم بخطف نجل شقيقته بالبساتين

حشيش وترامادول.. استمرار حبس تاجري مخدرات في كرداسة

استمرار حبس حارس عقار بتهمة قتل شاب بالبساتين

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين تكشف أسعار السلع التموينية بالزيادة الجديدة

عاجل.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة "دينامو الدوري المصري"

عاجل.. الأهلي يرفض التعاقد مع مدرب الزمالك السابق خلفًا لسواريش

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية.. طالع التفاصيل

عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة ستهز الميركاتو خلال ساعات

موعد مباراة نانت وتولوز اليوم 28/8/2022 يلا شوت الجديد بالدوري

عاجل.. الأهلي يقترب من الإعلان عن اسم مدربه الجديد

وزير الإسكان يُصدر 7 قرارات وزارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة