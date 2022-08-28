إحالة أوراق نباش للمفتي لتعديه جنسيا على ابنته المعاقة بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد، إحالة أوراق المتهم " ع.ال.إ" نباش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "ن.ع.ال".

هتك عرض ابنته المعاقة في الإسكندرية

كانت القضية رقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، قيام المتهم" ع.ال.إ" نباش بلاستيك وكرتون بالتعدي على ابنته " ن.ع.ال" وهو من ذوي الولاية عليها، عدة مرات علي فترات متباعدة بأن قام بتحسس مواطن عفتها حال كونها من ذوي الإعاقة، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها، وعقب ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي حددت جلسة 17 سبتمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.