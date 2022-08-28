6.56 % ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو 2022



أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2022.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (دون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 119.38 خلال شهر يونيو 2022 (أولـي) مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6.56٪.







الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

صناعة المشروبات

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 474.07 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.



صناعة الأجهزة الكهربائية





بلـــغ الرقـم القيـاســي لصناعــة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.





الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:



صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 99.41 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر ما

يو 2022 حيث بلغ 104.46 بنسبة انخفاض قدرها 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون.

صناعـة الفلزات القاعدية



بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.