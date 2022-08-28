توقع عقود بـ 625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

استكمالًا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وفى اطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق تم صباح اليوم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي اليكتريك T&Dو شركة مدكور للمشروعات وذلك لتنفيذ الآتى:

العقد الأول مع شركة السويدي اليكتريك T&D وهو عقد محطة محولات روافع ترعة الحمام (7) (NDHPS7) جهد 220/66/22ك.ف سعة (3*175+5*40) م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز(GIS) بنظام تسليم المفتاح بقيمة اجمالية (563،3مليون جنية مصري) وبمدة تنفيذ 12 شهر من تاريخ توقيع العقد.وهو ايضا ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

والعقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز(GIS)كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات إلاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والعقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز(GIS)كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات إلاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

بقيمة اجمالية (بما يعادل 61،7مليون جنيه مصرى) بمدة تنفيذ 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد.