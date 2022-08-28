"صراع على السلطة".. كيف أصبح العراق في مرمى نيران الجميع؟

على الرغم من أن الهجمات على القوات والدبلوماسيين الأمريكيين قد تراجعت بالعراق، لكن قد يكون هذا هو المجال الوحيد الذي أحرزت فيه الولايات المتحدة تقدمًا، حيث تتعرض بقية مصالحها في بغداد للتهديد بشكل متزايد. إن الديمقراطية افي البلاد معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى؛ حيث اكتسب حلفاء إيران في العراق اليد العليا، ودفع الصراع على السلطة الجماعات الشيعية نفسها للانقلاب ضد بعضها البعض.

قبل عشرة أشهر فقط بدت بغداد وكأنها تتجه نحو مستقبل ديمقراطي بعيد عن المصالح الإيرانية، لكن يبدو أن مسارها الآن عكس ذلك. تنظر إدارة بايدن في الاتجاه الآخر حيث يصبح حل المشكلة أكثر رسوخًا ويزداد عدم الاستقرار على الأراضي العراقية.

وكان رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر قد فاز في الانتخابات وحصل تحالفه على 329 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، وهزم الأحزاب الإسلامية الشيعية المدعومة من إيران، وجعل الواقع العراقي أقرب إلى المصالح الأمريكية.

هدف عسكري

الصدر من المعارف القدامى للقوات الأمريكية، وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، أصبح جيش المهدي التابع للصدر أحد التهديدات الرئيسية للولايات المتحدة وزعيمها، وهو هدف عسكري. لكنه غير موقفه مؤخرًا ونصب نفسه مدافعًا قوميًا عن مكافحة الفساد وضد قوات الحشد العسكري العراقية، وهي هدف دبلوماسي وعسكري للولايات المتحدة.

على الرغم من مجيئه وخروجه، بدا مقتدى الصدر الآن مستعدًا لمحاربة الفساد في البلاد، بعيدًا عن مصالح إيران في حكومة ائتلافية ذات أغلبية من الشيعة والسنة والأكراد، الذين كان بإمكانه ممارسة السيادة العراقية معهم.

لكن هذه الحكومة لم تتحقق قط. أرجأ حلفاء إيران تشكيل مثل هذا التحالف، وهددت جماعات الحشد الشعبي عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله باجتياح الحكومة ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

لم تتراجع إيران وقامت بتفعيل الرافعة الثانية لمنع حكومة الصدر. في محاولتهم لمنع أولئك الذين فازوا بأغلبية المقاعد في البرلمان من انتخاب رئيس الوزراء والحكومة، استخدموا سيطرتهم على القضاء الفاسد لتنفيذ إجراء لم يسبق له مثيل في العراق.

أغلبية الثلثين

لأول مرة ستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين المؤهلة لتشكيل حكومة، وهو أمر فشل أعضاء الصدر في تحقيقه. استقال أعضائه البالغ عددهم 73 أعضائه بشكل جماعي في يونيو من مقاعدهم التي فازوا بها في صناديق الاقتراع وأعيد توزيعها على الأحزاب المدعومة من إيران.

تم التخطيط لهذا الانقلاب من قبل نوري المالكي، الذي كان رئيس وزراء البلاد من 2006 إلى 2014. نوري معروف بفساده والطائفية، مما ساهم في نمو داعش في بلاده.يدعو الصدر اليوم لإجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي معدل لضمان العملية الديمقراطية التي تم اقتطاعها، ولكي يشعر كل من أيد التغيير أن المعركة كانت تستحق القتال من أجلها.

لا أحد يعرف ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة فعل أي شيء لتجنب هذا السيناريو، لكن الحقيقة هي أنهم لم يفعلوا شيئًا لمنعه. في ما يقرب من تسعة أشهر من الصراع الذي أعقب الانتخابات، قام مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بزيارة العراق مرتين فقط.هذا الغياب من قبل إدارة بايدن ليس مصادفة، فكما أقر أحد أعضائها، كانت النية هي "السماح للعراقيين بتنفيذ الأمر". قد لا يكون هذا هو القرار الذي تصوره أو الذي كانوا يفضلونه، لكنه كان القرار الذي سمحوا به. لقد زار أعداؤهم العراق طوال هذه العملية، وقاموا بالضغط والتهديد وتملق شركائهم المحليين وخصومهم.

بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في العراق، والتي فقد فيها آلاف الأمريكيين أرواحهم لهزيمة صدام حسين، يبدو تقاعسها خلال هذه الفترة غير مفهوم. في بلد استراتيجي جيوسياسيًا يمتلك خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم وإمكانية أن تصبح شريكًا رئيسيًا ضد الإرهاب، أضاعت الولايات المتحدة فرصة عظيمة.