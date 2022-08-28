نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر يتزايد عليها البحث، إذ اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي 2021/2022‏‎، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة 91.75%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.‎

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎

نشر نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية

ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح.

وينشر "الفجر" نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر برقم الجلوس، كما يلي:

رابط الإبتدائية

▪︎رابط الاعدادية