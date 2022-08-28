وزير التموين يعلن تفاصيل وموعد معرض "أهلا مدارس"

وزير التموين... مايقارب ال ٨٠٠ معرض ل اهلا مدارس متنوع مابين ثابت ومتحرك وشوادر ومكتبات هذا العام.

وزير التموين... المعرض الرئيسي سينطلق بمشاركه 199 ‏عارض بالإضافة لإنشاء 23 معرض رئيسي بالمحافظات و‏‏119 معرض فرعي و27 سيارة متنقلة وعدد من الشوادر ‏بالمحافظات تصل إلى 33 بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

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وزير التموين... التخفيضات فى المعرض تصل إلى ٢٥ %‏ علي الأقل.

اكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏المعارض أهميه خاصة لما تمثله من أهميه كبيره لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها، واشار ‏الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ان ‏المعرض الرئيسي الخاص بـ أهلا مدارس سيشرف بافتتاحه دولة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا ‏إلى ان الافتتاح سوف يكون في الأول من سبتمبر ولمدة 10 ‏ايام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحه 6000 متر وبمشاركه 199 ‏عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من احذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوترومستلزماته، بالاضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركه القابضة للصناعات الغذائية وادوات التعقيم، والمشغولات اليدويه والبصريات وعيادات الاسنان ومعرض ذوى الهمم بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن وخلال ‏لقائه والعارضين بمعرض اهلا المدارس اكد الدكتور علي ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم انشاء ‏عدد 23 معرض رئيسي بالمحافظات وعدد 119 معرض ‏فرعي وعدد 33 شادر بالاضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

من جانبه صرح أحمد كمال- المتحدث الرسمي ‏للوزارة أن علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أثنى على ‏المعروضات بالمعرض العام الماضي مشيرا إلى ان معالي ‏الوزير قد اكد ان المعرض في الاعوام الماضية قد عُرض فيه ‏منتجات مصرية بنسبة كبيرة وبجوده عالية، واشار الاستاذ احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن العارضين قد أبدوا استعدادا كبير للتخفيضات بالمعرض مشيرين إلى أنها سوف تصل فى بعض المنتجات إلى الخمسين جنيها إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل واقلام تصل إلى الثلاثين فى المائة مشيرين إلى ان الأحذية فى بعض المعروضات سوف تتفاوت اسعارها ما بين ال ١٧٥ جنيه إلى ال ١٩٥ جنيه والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين العشرين جنيها إلى الخمسين جنيها وأكد كمال أن العارضين خلال اجتماعهم بالتجارة اشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم، واضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة ان جمعيه مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الانسانية قامت بعمل عدد 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية.