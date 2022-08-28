مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر برشلونة اليوم 28/8/2022 يلا شوت بالدوري

يلا شوت الجديد برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وبلد اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز في مواجهة خاصة لدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 خاصة أنها باتت في منتهى الأهمية للفريق للرد بقوة على القرعة الصعبة التي وضعته في دوري أبطال أوروبا في مجموعة واحدة مع إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني الذي هزمه بخماسية في الموسم الماضي وتسبب في خروجه من البطولة لذلك يريد تشافي أن يوجه إنذارا للجميع أن فريقه قادر على المنافسة سواء على مستوى الدوري أو دوري الأبطال بعد الصفقات المميزة التي عقدها مثل فيران توريس وليفاندوفسكي الذي سيواجه فريقه السابق وقتها عندما يتواجه الفريقان في دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد





تقام هذه المواجهة مساء يوم الأحد بتاريخ 28 من شهر أغسطس 2022 مع دقات الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة 21:30 مساءا بتوقيت أبوظبي





تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد





في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: جوردي ألبا - إيريك جارسيا - أروخو - سيرجي روبيرتو

في خط الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ليفاندوفسكي - فيران توريس





مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد





رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد اون لاين ويقع نادي برشلونة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط بواقع التعادل السلبي مع رايو فاليكانو في الجولة الأولى ثم الفوز برباعية على سوسيداد في الجولة الثانية عكست مدى قوة الفريق الحقيقية مع تشافي وإمكانية الوصول لأبعد نقطة من الدوري الإسباني في هذا الموسم.





مشاهدة مباراة برشلونة اليوم





يلا شوت برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم أما بلد الوليد فإنه في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة بعد الخسارة بثلاثية من فياريال ثم التعادل المثير مع إشبيلية بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية وهو ما يعكس مدى تطور الفريق مع المدير الفني خوسيه روخي مارتين الذي سيعتمد على جارسيا في خط الهجوم من أجل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام نادي برشلونة الراغب في لقب الليجا.





بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد